Repubblica – Spalletti è insicuro, la squadra è preoccupata

Un editoriale di Antonio Corbo per Repubblica analizza la situazione partenopea dopo la sconfitta contro la Lazio:

“Va ricordato che sabato il Napoli si misura con l’Atalanta, negli ultimi tempi Gasperini si è accreditato come caposcuola di implacabili tattiche a uomo. Il lungo riposo concesso alla squadra conferma i timori di Spalletti. Avrà visto una squadra affaticata o preoccupata, e tenta di ricaricarla. Se la grande paura dei tifosi porta a ricordare il crollo della primavera scorsa (10-24 aprile un punto con la Roma, zero con Fiorentina ed Empoli) vanno rimossi gli incubi. Quest’anno il Napoli ha uomini di carattere e fisicità oltre ad una gamma di ricambi. Tutto può permettersi Spalletti tranne che l’errore di arrivare al traguardo con titolari stremati e tigri di marmo in panchina”.