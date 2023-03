Napoli-Atalanta, novità sugli spettatori

Sabato prossimo l’Atalanta farà visita al Maradona, ma i suoi sostenitori non potranno partecipare alla trasferta. La presenza di tifosi orobici è stata vietata a causa del divieto imposto ai residenti nelle province di Bergamo e provincia.

Per quanto riguarda i settori dello stadio, ci sono posti a sedere disponibili solo nella parte inferiore delle curve e potrebbe esserci la possibilità di un sold-out per spingere la squadra alla vittoria dello scudetto.