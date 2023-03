CdM – Osi fa il leader, Edo De Laurentiis si congratula: le reazioni dello spogliatoio dopo la sconfitta con la Lazio

La sconfitta può capitare, è vero, ma per il Napoli non accadeva da molto tempo. Forse questo spiega perché tanti giocatori azzurri erano così tristi alla fine del match dopo la sconfitta di 1-0 contro la Lazio. La società ha sposato la linea di restare vicina allo spogliatoio, come riportato questa mattina da Il Corriere del Mezzogiorno: “I volti alla fine della partita erano tristi e dispiaciuti, l’immagine di Immobile e Cancellieri che consolano Kvaratskhelia è diventata virale su Internet”.

“Osimhen ha dato un discorso ai compagni per spronarli in vista della prossima partita contro l’Atalanta, racconta il quotidiano campano, che poi svela ‘Il vicepresidente Edo De Laurentiis si è unito alla squadra negli spogliatoi, complimentandosi con i giocatori per il loro impegno, la dedizione e soprattutto per gli incredibili risultati ottenuti finora’. «Ripartire insieme. Per lei» con l’hashtag ‘Tutto per lei’ dedicato ad una citazione di Spalletti, così il Napoli ha comunicato sui social””