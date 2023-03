Salvione, direttore del Corriere dello Sport online, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio. Queste le sue parole: “Gli azzurri contro la Lazio non sono stati brillanti come al solito. La Lazio invece è stata cinica, non ha lasciato nulla agli avversari. Anche con la revoca della penalizzazione alla Juventus, credo che il Napoli abbia il campionato nelle sue mani. Comunque il traguardo non è ancora raggiunto e bisogna tenere entrambe le mani salde sul volante, come detto da Spalletti”.