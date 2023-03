Marolda: “Sarri ha fatto capire al campionato che c’è un modo per fermare questo Napoli”

Il giornalista del Corriere dello Sport Francesco Marolda ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo della sfida di ieri sera persa con Lazio. Queste le sue parole: “Kvaratskhelia sbaglia dal punto di vista tecnico, prende la palla di testa e ci va in modo scomposto e serve quindi un assist a Vecino. Dopo è facile dirlo, ma resta un intervento errato. Non sono per i festeggiamenti in anticipo, ma mi sembra poi di cadere dalla parte opposta e immagine che questa sconfitta apra scenari nefasti. Io se fossi nelle avversarie non sarei neanche felice sapendo di essere ancora a -15 nonostante la sconfitta degli azzurri. Il Napoli un passo falso poteva concederselo, però non bisogna archiviarla con troppa leggerezza. I segnali venuti fuori non sono stati felici e bisogna riflettere, anche perché Sarri ieri ha detto al campionato che il Napoli si può fermare con un catenaccio e non giocando proprio come Sarri”