Entrato nella ripresa al posto di Lozano, Matteo Politano non è riuscito a dare il cambio di marcia alla partita come richiesto da Spalletti. Nonostante la sconfitta per 1-0 contro la Lazio, l’ex Sassuolo e Inter ha scritto un post sui social: “Non si riesce sempre a vincere. Ma è il nostro spirito che ci ha portato così in alto. E quello non è mancato neanche oggi. Forza Napoli Sempre”.