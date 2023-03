Cori beceri e lancio di petardi: pronti provvedimenti per i tifosi laziali

Nella sfida Napoli-Lazio, i tifosi biancocelesti si sono resi protagonisti di episodi poco piacevoli. In primis, il lancio di petardi ad indirizzo dei tifosi in Curva A. Un petardo è finito sulla pista d’atletica costringendo l’intervento dei vigili del fuoco, un altro è esploso tra le mani di un giovanissimo tifoso del Napoli che era convinto si trattasse di un fumogeno. Non sono mancati poi i cori di discriminazione territoriale. Il tutto mentre il tifo partenopeo è interdetto dal regolamento d’uso dell’impianto proprio nel momento più importante della storia azzurra.

Il tutto sarà valutato dalla procura e dal giudice sportivo. Individuati i protagonisti del lancio di petardi, si dovrebbe procedere col daspo. L’uso di fumogeni e petardi è vietato nel regolamento d’uso. Mentre, per i cori, la giustizia sportiva potrebbe procedere con una multa ai danni del club di Lotito.