Maurizio Sarri, ieri, ha vinto nello stadio a cui si è più affezionato e la sua Lazio, con una grande partita e una grande organizzazione, ha espugnato Napoli facendo un grande exploit per la lotta Champions.

Il tecnico della Lazio, però, ieri in panchina è sembrato molto compassato, con le mani dietro la schiena e intento a dare solo poche indicazioni alla squadra.

Come svela il Corriere dello Sport, il mister aveva 39 di febbre e non stava bene, come poi si è potuto notare a DAZN dove i suoi occhi erano molto pallidi.