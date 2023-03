Auriemma: “La Lazio non è stata superiore al Napoli. Osimhen e Kvara in grande difficoltà”

Auriemma, giornalista e tifoso del Napoli, ha commentato sul proprio canale Youtube la sconfitta del Napoli contro la Lazio. Queste le sue parole: “Nella partita di ieri la Lazio non è stata superiore ai partenopei, ma è la squadra di Spalletti ad essere stata inferiore ai biancocelesti. Sarri ha rivisto il suo modo di giocare, ma non si è barricato in difesa. Osimhen ha toccato pochi palloni, quando manca l’opzione della palla lunga diventa difficile fare tutto il resto. Anche Kvara è stato molto opaco, non è riuscito a sfondare mai“.