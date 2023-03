Atalanta-Udinese – Le formazioni ufficiali del match delle 18

Alle 18 scendono in campo al ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo l’Atalanta di Gasperini e l’Udinese di Sottil. La squadra bergamasca dopo la sconfitta col Milan di domenica scorsa vuole riprendersi, perché la zona Champions è al momento distante ben 6 lunghezze, e la Lazio ha allungato grazie alla vittoria col Napoli. Dall’altra parte l’Udinese dopo un grande inizio di stagione non ha più trovato grande continuità di risultati. Per la sfida contro la compagine friulana Gasperini si affida al solito Hojlund prima punta, e alle sue spalle agiranno Boga e Lookman. L’Udinese invece schiera dal primo minuto Beto e al suo fianco Isaac Success. Queste le formazioni ufficiali del match:

Atalanta – Musso; Toloi; Demiral; Djimsiti; Zappacosta; De Roon; Koopmeiners; Maehle; Lookman; Boga; Hojlund

Udinese – SIlvesti; Bijol; Becao; Perez; Festy; Arslan; Walace; Lovric; Udogie; Success; Beto