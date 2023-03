L’Atalanta è scesa alle 18 in campo contro l’Udinese, e tra gli 11 in campo non c’è Davide Zappacosta, che si è fermato nel riscaldamento. Al momento non è ancora chiaro cosa abbia fermato l’esterno italiano, ma è stato sostituito da Ruggeri sull’out di sinistra. La sua presenza nella sfida col Napoli di sabato prossimo sembra a rischio, anche se bisogna prima fare gli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio.