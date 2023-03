Zico: “Il Napoli diverte e preferisco guardarlo rispetto ad altre squadre, merito di una persona”

Lo storico calciatore brasiliano Arthur Antunes Coimbra, per tutti Zico, ha parlato al Corriere Dello Sport. Tra gli argomenti trattati, anche il Napoli.

Di seguito le sue parole: “Io ora guardo il Napoli che diverte in Italia e in Europa. Tutto merito di Spalletti. Nel calcio di oggi non esiste più la parola “sorpresa”. Se il Napoli diverte in Italia e in Europa, il merito è di Spalletti che ha sempre fatto giocare bene le sue squadre con una mentalità vincente, fin dai tempi in cui portò l’Udinese in Champions. Per questo preferisco vedere il Napoli, piuttosto che altre squadre“.

Sul Mondiale del 1982, vinto dall’Italia: “Quel giorno avete meritato di vincere voi, perché la Nazionale di Bearzot era una grande squadra con grandi campioni. Nel calcio si vince e si perde e bisogna accettare i risultati, anche se a volte non rispecchiano i valori assoluti. Malgrado quella eliminazione, infatti, il Brasile del 1982 è ancora considerato uno dei più forti della nostra storia”.

Sul Brasile e il suo prossimo ct: “Ancelotti sarebbe l’ideale perché è rispettato anche dagli avversari, è il numero uno al mondo, conosce il calcio e sa che i giocatori sono più importanti dei moduli tattici. Con lui giocano bene tutti e infatti a Madrid ha subito valorizzato i nostri giovani brasiliani Vinicius e Rodrygo, i campioni del futuro”.