Top: Come migliore scegliamo Kim per la solita tenacia e leadership difensiva, Provedel fa un miracolo sul suo colpo di sta ma nel complesso è buona la gara per il coreano.

Lozano: Il flop invece è il messicano mai al centro del gioco e mai che ha provato a saltare l’uomo. Partita no per l’esterno del Napoli che purtroppo stasera è stato il grande assente degli azzurri