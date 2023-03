Spalletti in conferenza: “Tutti tristi negli spogliatoi. Il pareggio sarebbe stato più giusto. Ripartiremo come abbiamo sempre fatto!”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Lazio, ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Cosa è mancato oggi?

“Abbiamo trovato una squadra molto precisa nelle coperture degli spazi. Ci hanno lasciato scoperti gli esterni e quando siamo andati a giocare lì non stiamo stati bravi ad offendere. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio liberando calciatori che puntavano sulle fasce. Ci sono stati molti meriti della Lazio, ma secondo me il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio. Accettiamo la sconfitta, a volte abbiamo vinto non meritando quindi va bene così. L’importante è non vedere atteggiamenti remissivi dei miei calciatori. Questo non si è visto, anzi negli spogliatoi erano tutti tristi. La squadra ha avuto un atteggiamento corretto e va bene così”.

Mancato l’impatto dai subentrati dalla panchina?

“Non siamo riusciti a mettere freschezza. La partita non è cambiata con i cambi come successo molte volte. Può succedere ma ho comunque visto molte cose fatte bene. Potevamo fare di più sulla qualità dei passaggi”.

Si aspettava una Lazio così compatta?

“Ieri avevo detto che avremmo trovato una squadra molto chiusa e così è stato. Sono sempre stati bravi a coprire tutte le linee di passaggio. Sulle palle basse è davvero difficile bucare la Lazio. Oggi abbiamo avuto meno qualità del solito”.

Come riprendere i giocatori dopo questa sconfitta?

“Lavoreremo come sempre, con atteggiamenti corretti. Non ho dubbi che questo accadrà perché ho ragazzi seri in squadra”.