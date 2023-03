Sartori: “Il Napoli gioca un grande calcio, è un piacere vederlo, le altre big stanno deludendo”

Il responsabile dell’area tecnica del Bologna Giovanni Sartori ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport, e tra le altre cose ha parlato anche del Napoli. Tra le cose di cui si è parlato c’è anche il grande gioco espresso dagli azzurri di mister Spalletti fino ad ora in campionato e non solo. Queste le sue parole: “Il Napoli è una squadra che gioca un grande calcio, è un piacere vederlo giocare. Le altre big fino a questo momento stanno deludendo, e sotto le prime sei o sette squadre c’è un appiattimento. Sta facendo un lavoro eccellente il Lecce, tutti lo davano per spacciato e invece ha dimostrato grande valore”.