Sarri vuole Zielinski per sostituire Milinkovic, il Napoli riflette

Stasera andrà in scena il match valevole per la 25esima giornata di Serie A tra Napoli e Lazio. Per l’ennesima volta, Maurizio Sarri tornerà da avversario al Diego Armando Maradona a sfidare la sua ex squadra. Proprio il tecnico dei biancocelesti, ha richiesto come rinforzo per il suo scacchiere un giocatore del Napoli. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. Infatti, la sua Lazio, rischia di perdere uno dei suoi pezzi pregiati, e Sarri ha deciso di pescare dalla sua ex squadra.

Non è un mistero che Sergej Milinkovic-Savic, asso del centrocampo della Lazio, abbia un mercato internazionale e sia sempre al centro delle attenzioni dei top club europei. Proprio per fare fronte all’evenienza di perdere il centrocampista serbo, Maurizio Sarri ha chiesto al Napoli Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco ha il contratto in scadenza 30 giugno del 2024, e il Napoli non ha alcuna intenzione di lasciarlo a zero. Il polacco dovrà discutere del rinnovo a fine stagione, oppure andrà via a chi offrirà di più.