Pagelle MN: Vecino regala la vittoria alla Lazio e il secondo KO al Napoli

Meret: Buona gara per il portiere italiano, non può fare niente sul missile di Vecino. 6

Di Lorenzo: Non la solita gara per il capitano, poco incisivo in attacco, non il solito Di Lorenzo. Da annotare il salvataggio iniziale. 6

Kim: Invece abbiamo visto il solito Kim, neutralizza completamente Immobile, ma ghiotta l’occasione di testa. 6

Rrahmani: Il kosovaro ha dimostrato la sua solita attenzione e dedizione nei compiti difensivi. 6

Olivera: Non una buona gara per l’uruguagio, non ha mai spinto in fase offensiva e non ha mai accompagnato Kvara. 5,5 (Zedadka: SV)

Lobotka: Troppo schermato dai centrocampisti, non è stata una grande partita per lo slovacco. 5,5 (Ndombele: SV)

Anguissa: Momento di flessione per Anguissa, a parte la gara di champions non sembra essere lui. 5,5 (Elmas: Come Politano entra subito nel vivo, ottima la conduzione palla a piede che lo ha portato al tiro purtroppo fuori)

Zielinski: Probabilmente tra i migliori del Napoli, pimpante nelle giocate e nei movimenti, Sfiora il gol. 6 (Simeone: SV)

Kvara: Ci ha provato sempre, buoni spunti, ottime giocate ma purtroppo non basta. 6

Lozano: Tra i peggiori questa sera, non salta mai l’uomo ed è spesso fuori dal gioco. 5 (Politano: Entra abbastanza bene, ma non riesce ad incidere. 6)

Osimhen: Sfortunatissimo sulla traversa sul finale, fa ha sportellate e si dà da fare, ma come per Kvara, non basta. 5,5

Spalletti: Buone le scelte iniziali e in gara in corso, mette tutti dentro sperando in qualcosa di positivo. 6