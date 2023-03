Gregucci: “Sarri e Spalletti due eccellenze del nostro campionato. Napoli-Lazio? Sarà gara aperta”

Angelo Gregucci, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio.

Parere sul parallelismo tra Spalletti e Sarri?

“Saranno complimenti reciproci tra i due. Credo siano due eccellenze del nostro campionato, anche se con percorsi differenti. Maurizio, difatti, si è forgiato nelle categorie inferiori, avvalendosi delle proprie idee sin dalle serie dilettantistiche. Ricordiamo, in tal senso, i circa trenta schemi su calcio piazzato che il tecnico vantava. Luciano, invece, si conclama subito al professionismo, facendo da subito bene con le proprie squadre. Spalletti ha dovuto subito fare i conti con le etichette. È stato infatti additato di scarsa attitudine al successo, oltre che di una difficile gestione degli spogliatoi. Credo che ora si stia prendendo una giusta rivincita”.



Dunque, Spalletti ottimale anche nella gestione dei propri uomini?

“Fa parte della sua narrazione, che è corretta ma deve fare i conti con le etichette. Ricordo che con la trasmissione ‘Mai dire gol’, ogni qual volta un tecnico o esperto sbagliava nelle dichiarazioni, veniva subito ripreso in televisione. Oggi c’è più libertà, anche nello spararla grossa a fini strumentali. Luciano, invece, è riuscito a legittimarsi nonostante quanto si sia detto in passato, sia nei risultati sportivi che gestionali. È un calcio, quello del tecnico azzurro, che si avvale di un ventaglio di soluzioni ampissimo che va dalla copertura nella propria metà campo alla proposta costante ed offensiva. È doveroso ricordare le assenze a cui ha dovuto far fronte ad inizio stagione, ed alle previsioni che lo vedevano persino fuori dalle prime quattro. Siamo dinnanzi ad un capolavoro, impreziosito dai quarti di finale di Champions ormai certi, competizione nella quale il Napoli si piazza al livello di club come City e Bayern. Il Napoli ha l’ulteriore merito di aver rotto l’egemonia dei top club italiani. Anche Sarri ha potuto giovare di Empoli per rilanciarsi, una città che consente di esprimersi al massimo”.

Che partita sarà Napoli-Lazio?

“La Lazio è una squadra pericolosa, che nella partita secca può riuscire a fare risultato. Parliamo di un club che, negli anni del cannibalismo bianconero, è riuscita a racimolare le briciole che la Juve concedeva. Sarà una partita aperta, in cui si sfidano due sistemi che non molleranno nulla. Due contendenti speculari, che si proietteranno avanti e proporranno gioco. I biancocelesti vantano elementi di ottima resa, tra cui il capocannoniere delle ultime stagioni, Luis Alberto abilissimo nell’imbucare i compagni, ma anche Milinkovic e Pedro sono degli ottimi giocatori”.