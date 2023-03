Bonanni: “Se il Napoli dovesse essere quello visto fino ad ora sarà molto difficile per la Lazio”

L’ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni ha parlato ai microfoni di TMW durante Maracanà della sfida di questa sera tra Lazio e Napoli. Queste le sue parole riguardo il match del ‘Maradona’: “Per la Lazio quella col Napoli è una sfida molto difficile, e se il Napoli resta fisicamente e mentalmente quello visto fino a questo momento sarà una partita molto dura. La Lazio al massimo può perdere come tutte. Nella partita vedremo il Napoli avvantaggiato mentalmente. Non so se giocheranno insieme Luis Alberto e Milinkovic, dipende tutto da cosa ha in mente Sarri. I due ti danno molta qualità, ma il centrocampo del Napoli ha tanta fisicità. corsa e organizzazione. Ad oggi è una partita proibitiva, ma la Lazio ha le carte in regola per fare bene, io probabilmente metterei Vecino”.