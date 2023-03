Ballotta: “Lo scudetto del Napoli è bello per il calcio. Partita con la Lazio? Sarà la più tecnica della Serie A”

Marco Ballotta, ex calciatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Crc.

“È anche bello per il calcio lo scudetto al Napoli, non c’è più il predominio delle squadre del nord ed è giusto che ogni tanto si inserisca qualche altra squadra. È bello anche per le tifoserie delle città. Sono soddisfazioni che accendono un po’ il campionato. Il Napoli vince giocando e facendo vedere un bel gioco. Napoli-Lazio? Sicuramente la partita più tecnica del campionato, sarà una bella partita. Dipende anche da come giocherà Sarri, se affronterà il Napoli a viso aperto. È una partita bella da vedere anche perché dal punto di vista tattico ci saranno cose interessanti. Questo Napoli è difficile da fermare, ma nel calcio nulla è scontato. La politica adottata in estate dal Napoli? Ha indicato una strada diversa. C’era la necessità di cambiare e ci sono state cessioni importanti con i nuovi arrivi che pochi conoscevano. La società ha fatto un lavoro enorme perché c’era stata anche un po’ di contestazione, bisogna dare atto del fatto che hanno lavorato veramente bene. Meret? È molto migliorato perché gli è stata data la possibilità, è il primo campionato intero che fa essendo stato sempre in combutta con altri portieri. Ha bisogno di continuità, ha fatto la crescita giusta anche a livello caratteriale. Questa estate era sempre sul mercato e doveva arrivare Navas, lui non ha dato peso alle voci di mercato e ha fatto il suo dovere diventando il titolare, sono molto felice per lui anche perché è nel giro della Nazionale. Sono contento perché può finalmente dimostrare il proprio valore. La Champions League? Il Napoli sta dettando legge anche in Europa, nelle fasi finali subentrerà anche tanta esperienza, però la gioventù può fare degli scherzi agli esperti. Sono fiducioso perché il Napoli sta giocando, divertendo e vincendo. Deve continuare così come sta facendo e alla fine si tireranno le somme”.