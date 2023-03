Ballotta: “Bello per il calcio lo Scudetto al Napoli, non c’è più il predominio delle squadre del Nord. Su Meret”

L’ex portiere della Lazio Marco Ballotta è intervenuto ai microfoni di Radio Crc per parlare del Napoli e del possibile Scudetto azzurro. Queste le sue parole: “Bello vedere per il calcio lo Scudetto al Napoli, non c’è più il predominio delle squadre del Nord ed è giusto che ogni tanto si inseriscano altre squadre, è bello per le tifoserie delle città. Sono soddisfazioni che accendono un po’ il campionato, il Napoli vince giocando e facendo anche vedere un bel gioco. La partita tra Napoli e Lazio è di sicuro quella più tecnica del campionato, sarà una bella partita. Dipende anche da come giocherà Sarri, e se vorrà affrontare il Napoli a viso aperto. Sarà una partita bella da vedere anche perché dal punto di vista tattico ci saranno tante cose interessanti. Questo Napoli è difficile da fermare, ma nel calcio nulla è scontato. La politica adottata dal Napoli in estate ha indicato una strada diversa. C’era la necessità di cambiare e ci sono state cessioni importanti con i nuovi arrivi che in pochi conoscevano. La società ha fatto un lavoro enorme perché c’era stata anche un po’ di contestazione, bisogna dire che hanno lavorato bene. Meret è migliorato molto perché gli hanno dato la possibilità, è il primo campionato intero che fa perché è sempre stato in combutta con altri portieri al suo fianco. Ha bisogno di continuità, è cresciuto bene anche dal punto di vista caratteriale. Questa estate era sul mercato e doveva arrivare Navas, lui non ha dato peso alle voci di mercato e ha fatto il suo dovere diventando il titolare, sono molto felice perché è anche nel giro della Nazionale, e perché può finalmente dimostrare il suo valore. Il Napoli sta dettando legge anche in Europa, nelle fasi finali subentrerà anche molta esperienza, però i giovani possono fare uno scherzo agli esperti. Sono fiducioso perché il Napoli sta giocando, divertendo ma soprattutto vincendo, deve continuare così e alla fine si tireranno le somme”.