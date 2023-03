Auriemma non ha dubbi: “De Laurentiis non venderà il Napoli…”

Il giornalista Raffaele Auriemma, attraverso un video pubblicato su YouTube, ha parlato delle voci riguardanti l’eventuale cessione del Napoli da parte del presidente Aurelio De Laurentiis.

Questo quanto dichiarato: “La società ha i conti in ordine, in organico ha giovani calciatori che potrà vendere per centinaia di milioni di euro: non c’è prezzo che possa convincerlo a passare la mano. Aurelio De Laurentiis, qualora vendesse il Napoli, incasserebbe una cifra importantissima, sarebbe ancora più ricco, ma non si divertirebbe più. Ma se soltanto Osi-Kvara-Kim ad oggi valgono 350 milioni di euro, quanto vale l’intera società? Ma che desiderio può avere oggi De Laurentiis di vendere, che finalmente si sta divertendo con questa squadra?

Poi, sul big match contro la Lazio: “Sarà una bellissima sfida tra due allenatori che hanno segnato la recente storia dei partenopei. Il mister di Figline ha sfiorato lo scudetto in Campania, l’attuale tecnico lo sta vincendo. Spalletti ha una squadra che vincerà lo scudetto, può arrivare fino in fondo in Champions League e aprirà un ciclo vincente per i prossimi tre anni“.