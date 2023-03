Faouzi Ghoulam, calciatore attualmente in forza all’Angers, ha pubblicato un breve video sul suo profilo Instagram a proposito del suo passato all’ombra del Vesuvio. L’algerino ex calciatore del Napoli ha aggiunto anche un bellissimo commento a riguardo. “IL Napoli. Non è soltanto Calcio. È amore. Quello che ho ricevuto, quello che ho dato e che auguro a tutti di poter provare, almeno una volta, nella loro vita”.