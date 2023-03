Nista, ex prep. portieri: “Meret si merita tutto questo”

Alessandro Nista, ex preparatore dei portieri del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per parlare di Alex Meret. Ecco cosa ne pensa del numero uno azzurro:

“Meret? I meriti sono tutti suoi, ha fatto tanto per arrivare fino a qui. Non si è mai abbattuto dinanzi a una serie di infortuni e di sventure. Il primo giorno di ritiro subito ebbe un infortunio gravissimo, non credo abbia precedenti nella storia del calcio. Dal punto di vista caratteriale ha dimostrato una forza incredibile, anche davanti ad altre scene che non lo hanno visto come protagonista. Oggi finalmente, e sono davvero felicissimo per lui, gli viene riconosciuto tutto il suo talento. Ora non potrà che migliorare insieme al Napoli”.