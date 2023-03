Napoli fiducioso sulla permanenza di Khvicha Kvaratskhelia

C’è fiducia nell’ambiente Napoli per la permanenza di Khvicha Kvaratskhelia nonostante il forte interesse delle big europee, tra queste spiccano Barcellona,Real Madrid, Chelsea e Manchester City.

Kvaratskhelia è uno dei giocatori – se non il giocatore – chr hanno più entusiasmato in Europa,diventando uno dei calciatori chiave per il Napoli di Spalletti realizzando 12 gol e 13 assist in tutte le competizioni, aiutando il Napoli ad ottenere un vantaggio in classifica in Serie A difficilissimo da colmare.

Nonostante il forte interessamento da parte delle big Europee,soprattutto quelle della Premier League come Chelsea e Manchester City in casa Napoli c’è un’ assoluta tranquillità riguardante la permanenza del giocatore. D’altronde il club campano non ha nessun problema economico e sarebbe anche disposto a raddoppiare lo stipendio passando a 5 milioni netti a stagione. In caso di eventuale rinnovo potrebbe essere inserita una clausola rescissoria chiesta esplicitamente dagli agenti del giocatore.