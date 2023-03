Maksimovic: “Volevo restare a Napoli, non è andata così”

Nikola Maksimovic, ex difensore del Napoli, ha rilasciato una lunga e interessante intervista ai microfoni di TMW. Attualmente svincolato, il difensore serbo ha parlato del mancato rinnovo di contratto col Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“Non ho rinnovato per un problema di commissioni. Era ottobre 2020, il giorno dopo la trasferta sul campo della Real Sociedad. Io, Giuntoli e Pompilio pranzammo insieme, fotografai anche quell’accordo: era un contratto di cinque anni con opzione. Avevo trovato l’accordo in un pranzo con Giuntoli, ci concedemmo anche un brindisi in quella occasione. Era fatta. Poi due giorni dopo il presidente e il mio procuratore litigarono per la commissione. Un grande dispiacere, io volevo restare”.