Lazio,Sarri sorride:Patric recuperato per il Napoli

Il difensore spagnolo,che ieri aveva saltato l’allenamento per un attacco influenzale, è tornato regolarmente in campo

Buone notizie per Maurizio Sarri. Il tecnico della Lazio alla vigilia della partita sul campo del Napoli, ritrova Patric. Lo spagnolo aveva saltato la seduta di ieri per un attacco influenzale. Contro la capolista, il tecnico biancoceleste dovrà rinunciare allo squalificato Casale, ma rilancerà Romagnoli,fermo per infortunio dalla gara casalinga dell’anno Febbraio contro l’Atalanta che molto probabilmente sarà affiancato da Patric.