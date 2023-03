Lazio, Hysaj: “Il Napoli è una squadra forte e tosta”

Il terzino destro della Lazio ed ex Napoli Elseid Hysaj è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale della Lazio per parlare del match Napoli-Lazio. Ecco cosa ne pensa l’ex partenopeo del Napoli:

“Ci vuole coraggio e consapevolezza per affrontare il Napoli. Loro sono una squadra forte, stanno facendo grandi cose. In uno stadio come il Maradona serve fiducia, oltre al giusto atteggiamento, per riuscire a metterli in difficoltà nel loro stadio. Nel corso del tempo, il Napoli ha cambiato la propria mentalità e molto altro. Durante la mia parentesi in azzurro siamo arrivati vicini allo scudetto, tutte queste stagioni sono state utili per raggiungerlo. Spero che vincano lo scudetto, se lo meritano per tutto quello di buono fatto negli ultimi anni”.