Ecco quanti scritto dal Corriere di Roma su di lui:

7 gol su 9 in trasferta per lui. Immobile sarà di scena al Maradona dove ha segnato spesso ma non ha mai vinto. Anzi, quand’è entrato tra i marcatori ha,sempre perso: 2-1 nel 2019, 3-1 nel 2020 quando eguagliò il record di Higuain col 36esimo gol in campionato,5-2 nel 2021. Il Napoli è pa squadra contro cui ha il bilancio peggiore in serie A: appena 2 vittorie (entrambe all’Olimpico),un pareggio e addirittura sconfitte.