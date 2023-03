Abodi: “Ricorso Juventus: ognuno deve fare la sua parte”

Secondo quanto scrive Tuttosport, Andrea Abodi, ministro dello sport, è intervenuto a margine di un convegno all’università di Roma-Tor Vergata ed ha parlato anche del ricorso della Juventus. Ecco cosa ne pensa:

“Dal procedimento mi aspetto che ognuno faccia la sua parte, soprattutto che sia un percorso trasparente. L’esperienza che sto facendo a livello internazionale mi mette di fronte a uno stato d’animo asimmetrico. Siamo sul podio per numero di vittorie nello sport e in zona retrocessione sul resto. Le azioni del Governo devono andare a incidere su questi fattori di debolezza. Non basterà un’ora di educazione fisica, dobbiamo conquistare spazi quantitativi e di qualità”.