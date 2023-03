Scoppiata definitivamente la Osimhen-mania: ufficiale anche “la bombetta di Osimhen” della pasticceria Mignone!

Victor Osimhen è al centro di una vera e propria mania culinaria.

Dopo la torta che simboleggia il campione nigeriano ad opera dei fratelli Mellone, infatti, è sbarcata a Napoli in data odierna anche la nuova bombetta di Osimhen. Dopo aver consegnato in settimana la torta dedicata al campione partenopeo con tanto di maschera sullo sfondo, le novità sono state subito dietro l’angolo: la pasticceria Mignone, sita a Napoli in Piazza Cavour 145, ha già predisposto la vendita del nuovo pezzo pregiato al pubblico, la bombetta di Osimhen, lanciando anche un’iniziativa molto importante a tema: domenica 5 marzo dalle 10 alle 14 ci sarà il lancio ufficiale con tre gusti ufficiali, che saranno rispettivamente pistacchio, nutella e crema perla. L’idea è nata dalla parola bomber, legata ovviamente all’attaccante nigeriano che sta timbrando praticamente il cartellino ogni domenica. Questa è stata, infatti, la motivazione dichiarata ai nostri microfoni dal pasticciere napoletano Ugo Mignone: “L’idea nasce dal fatto che Osimhen è il nostro bomber e chi, meglio di noi, ci sta facendo festeggiare con le sue bombe. Questa torta è tutta per lui. Vi aspettiamo in tanti domenica in Via Cavour dalle 10 alle 14”.

Noi abbiamo già provato questa “bombetta” del nostro Victor e vi assicuriamo che è letteralmente una vera e propria bomba di piacere e di goduria. Domenica ritorneremo presso la pasticceria Mignone, ad ogni modo, per il lancio ufficiale di questo prodotto.