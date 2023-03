Pizzul incantato: “Il Napoli è nettamente la squadra più forte della Serie A”

Bruno Pizzul, noto telecronista sportivo, ha parlato del Napoli a Radio Kiss Kiss Napoli.

Quest’ultimo è rimasto sbalordito dallo strapotere degli azzurri, che hanno dimostrando su tutti i campi di essere i favoriti: “Il Napoli è meritatamente primo in classifica e sta dimostrando di essere la squadra più forte. Finalmente meritano di vincere lo scudetto, dato il netto vantaggio accumulato non credo si possa parlare ancora di scaramanzia. Dopo tanti anni in cui ha avuto modo di giocarsela sempre per vincere il tricolore, quello di quest’anno è un traguardo meritatissimo. Il lavoro di Spalletti è importantissimo a livello nazionale e europeo”.