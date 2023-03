Orrico: “Napoli completo in ogni fase, ma potrebbe arrivare una giornata storta”

Corrado Orrico, a Radio Marte, ha avuto modo di commentare il big match di venerdì sera tra Napoli e Lazio.

La partita non sarà da sottovalutare per gli azzurri. Ecco le parole di Orrico: “Il Napoli di oggi è ingiocabile. La giornata storta, però, potrebbe arrivare per il Napoli dato che da due mesi oramai non sbaglia un colpo praticamente. Sulla Lazio nutro qualche perplessità ad oggi, in Italia diverse squadre giocano bene, quando sono in forma Milan e Atalanta oltre agli azzurri sanno imporsi. C’è da dire che questo Napoli è praticamente completo in tutto, su tutti i fronti”.