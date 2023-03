Marcolin: “Difficile trovare attualmente un modo per contrastare il Napoli”

Dario Marcolin è intervenuto su Radio Marte per parlare della forza esplosiva del Napoli.

L’allenatore e commentatore sportivo ha focalizzato l’attenzione sulla fase di attacco degli azzurri: “In questo momento non c’è un modo sicuro per andare ad affrontare il Napoli. Gli azzurri hanno una forza d’attacco che gli permette di cambiare tanto, di dirigere la partita e condurre i ritmi. Napoli-Lazio sarà una partita importante per entrambe le squadre, che giocano un grande calcio, spero sia un grande spettacolo da vedere con tanti goal. Sicuramente è la partita più importante della prossima giornata di campionato”.