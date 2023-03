La Lazio si è allenata oggi pomeriggio presso il centro sportivo di Formello a partire dalle ore 15:00. Dopo una prima fase di riscaldamento muscolare, i biancocelesti hanno svolto ampie fasi di tattica seguite da un lavoro dedicato alle palle inattive in vista del match di venerdì alle 20:45 contro il Napoli. La Lazio ha seri problemi in difesa. Squalificato Casale, contro i partenopei Sarri rischia di dover fare a meno anche di Patric che oggi non si è allenato a causa di un attacco influenzale. Gila è in preallarme in caso di forfait del connazionale spagnolo e potrebbe far coppia con Romagnoli, appena rientrato dopo lo stop muscolare.