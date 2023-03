Calciomercato – Osimhen ancora tra i desideri dello United per la prossima stagione

Victor Osimhen continua ad essere uno dei principali obiettivi del mercato del Manchester United.

Dopo il sondaggio nella finestra di mercato di gennaio, i Red Devils potrebbero tornare alla carica nella sessione estiva per strappare il nigeriano al Napoli dopo la grandissima stagione che sta disputando. Ne ha parlato il quotidiano “Manchester Evening Standard”, secondo cui l’assalto potrebbe partire proprio su richiesta di Ten Hag, che ha rivoluzionato il calcio dello United, voglioso di ritornare di nuovo a livelli altissimi in Europa e in Premier League anche il prossimo anno. Il nigeriano è un forte obiettivo per rinforzare il reparto d’attacco, in cui manca una vera e propria prima punta.