Venerato: “Vlahovic-Napoli da escludere, ma può arrivare quest’altro bomber in estate”

Ciro Venerato, presente negli studi di Tele A per il programma ‘Terzo Atto’, ha dato aggiornamenti di mercato: “Vicario piace al Napoli ma tutto dipende da Meret: se resta, non arriverà. In caso contrario invece il portiere dell’Empoli può arrivare.

Vlahovic? Nelle ultime ore girava questa voce ma non c’è niente: il Napoli anche il prossimo anno non andrà a pescare nei club che elargiscono 7,5 milioni di euro netti al giocatore. Significa il doppio in termini lordi. Quindi questi nomi sono da escludere.

Hojlund? Discorso diverso: cartellino alto, ma ha un ingaggio basso. La differenza non la fa il cartellino che puoi spalmare su più volte ma sullo stipendio che va pagato ogni anno”: