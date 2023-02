Secondo quanto riportato dal giornalista Sky, Gianluca Di Marzio, il Napoli vuole eliminare la clausola rescissoria di Kim di 50mln. Il club sta trattando con il calciatore e il suo entourage proponendogli anche un rinnovo di contratto a cifre più alte. Per Osimhen invece verranno prese in considerazione solo offerte superiori a 150mln, ADL non lo cederà per meno.