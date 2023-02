Repubblica – Napoli, cresce la febbre scudetto: alberghi soldout per giugno

A Napoli la parola “scudetto” non è più un tabù! Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica in città cresce la voglia di far festa, tra bandiere azzurre e preparativi molti alberghi hanno registrato il soldout per giugno:

“Vanno già a ruba le camere dei B&B e degli alberghi per l’inizio di giugno. Toledo, Quartieri Spagnoli e Plebiscito sono le zone più gettonate ma non mancano i sold out anche a Fuorigrotta. Federalberghi ha previsto un 10% di prenotazioni in più per il periodo di fine campionato. Mentre si registra un 80% in più per il periodo primaverile. Perché se molti attendono giugno, in tantissimi stanno prenotando anche tra aprile e maggio sperando di ritrovarsi al momento giusto. Si parte dal 30 aprile in particolare passando per tutto il mese successivo fino, appunto, all’inizio dell’estate”. Si legge sul quotidiano.