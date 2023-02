Radrizzani: “Premier viziata, troppi soldi spesi. Sono un grande ammiratore del Napoli di ADL”

Andrea Radrizzani, presidente del Leeds, parla del Napoli: “Ha ricavi per 5 miliardi, la Serie A per 1,5 circa. Abbiamo budget diversi, noi facciamo 130-140 milioni di diritti tv, le prime d’Italia la metà. Il gap è enorme, anche se secondo me buttiamo soldi. Paghiamo troppo i calciatori e i cartellini, io sono un grande ammiratore del lavoro di De Laurentiis a Napoli. Ha tagliato il budget creando una squadra che fa risultati e dà spettacolo. Serve lavorare sulle idee e tutta la Premier League è un po’ viziata. Usa i soldi perché ne ha tanti ma non c’è questa reale necessità”.