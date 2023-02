Il Mattino – Tutti pazzi per la torta di Osimhen: farà il giro del mondo

Victor Osimhen e le sue prodezze hanno prodotto una torta dedicata al numero 9.

L’attaccante del Napoli finirà anche sulle tavole dei napoletani. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, l’idea di dedicargli un prodotto culinario è stata di una pasticceria di Napoli: “È diventata virale in poche ore la “torta Osimhen”, il dolce che emula le fattezze dell’attaccante nigeriano con tanto di maschera protettiva e capelli biondi proprio come Victor. Gli ideatori Giuseppe e Salvo Mellone, della pasticceria Fresco Forno di Napoli, avevano caricato sui social il video del dolce sabato, dopo la gara di Empoli in cui l’azzurro aveva lasciato il segno: in poche ore le torte sono tutte finite e il post ha raggiunto oltre un milione di visualizzazioni”.