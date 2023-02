Il Mattino – Olivera e le qualità da tuttofare: l’ex Getafe può prendersi il Napoli

Dopo un inizio in sordina, Mathias Olivera può davvero prendersi il Napoli.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, dopo l’esperienza con l’Uruguay in Qatar, l’ex Getafe sta dimostrando le sue qualità e caratteristiche da terzino completo con la maglia azzurra. Il suo sarà un futuro florido e Napoli potrà essere la piazza giusta in cui esprimersi a livelli altissimi anche il prossimo anno: “Un terzino completo che sa difendere e attaccare, sta interpretando al meglio il ruolo nel Napoli di Spalletti chiudendo tutti i varchi del suo lato e tagliando il campo centralmente oppure spingendo sulla fascia a seconda della situazione offensiva da sviluppare. In campionato sei le presenze da titolare e un gol, quello contro la Cremonese, la rete del definito 4-1 per gli azzurri e altri 12 spezzoni di partite. In totale 25 presenze, compresa quella in coppa Italia contro la Cremonese, prove sempre convincenti e continuità di rendimento”.