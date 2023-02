Il Mattino – Fame e cattiveria agonistica: il trionfo di Spalletti

Fame e cattiveria agonistica. Questa è la vera vittoria di Luciano Spalletti.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, infatti, il tecnico azzurro si è complimentato con i suoi sui social e continua ad apprezzare l’impegno profuso in campo. Le immagini contro il Sassuolo parlano chiaro. Il vantaggio in classifica non arresta il desiderio di continuare a vincere di questi ragazzi: “Questa la filosofia di Spalletti che va avanti dal primo giorno di questa splendida stagione e che prosegue sempre allo stesso modo: non si pensa al +18 in classifica o altro ma soltanto al prossimo impegno di campionato. Il Napoli con gli occhiali da fabbro di Empoli è quello che vuole Spalletti, la squadra affamata di sempre e che tutta insieme è andata a rincorrere gli avversari per un calcio d’angolo sbagliato contro il Sassuolo, una cosa mai vista in 25 anni di carriera, come spiegato dal tecnico azzurro nel dopo partita del match contro l’Empoli”.