Gazzetta – Tutti pazzi per Kvara. Pronte offerte da quasi 100mln!”

ADL è pronto a blindare Kvaratskhelia con un sostanziale aumento dell’ingaggio. Le sirene estere si fanno sempre più forti e il Napoli ha fretta di chiudere per il rinnovo per evitare brutte sorprese. Ne parla l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “A Napoli nessuno vive nel mondo delle favole e capiscono bene che con un ingaggio da 1,2 milioni di euro netti all’anno, diverse big di Premier e anche il Real Madrid sarebbero pronti a scatenarsi con offerte da capogiro, pronti a pagare cifre astronomiche anche per il cartellino, con cifre che potranno avvicinarsi ai cento milioni”.