Gazzetta – Di Lorenzo torna ad allenarsi dopo la nascita di Carolina

Giovanni Di Lorenzo sarà di nuovo oggi presente a Castel Volturno per allenarsi.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, il capitano azzurro ha festeggiato ieri la nascita della sua seconda bimba, Carolina: “Il Napoli ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno e ieri mattina era assente il capitano. Ma nessun problema, anzi: Giovanni Di Lorenzo è diventato papà per la seconda volta. Ieri è nata Carolina la secondogenita del difensore del Napoli e della moglie Clarissa. Va a fare compagnia alla piccola Azzurra, che a maggio compirà tre ani. Oggi il capitano, che ha ricevuto gli auguri dal club, da Spalletti e il suo staff e da tutti i compagni, sarà di nuovo in campo per preparare la sfida di venerdì prossimo contro la Lazio, al Maradona”.