Cade in trasferta la Roma di Josè Mourinho, tra l’altro espulso. I giallorossi passano in svantaggio con la rete del bomber italiano Tsadjout. La partita è molto tesa, ma la Roma riesce a riacciuffarla con Spinazzola. Sembrava il solito fuoco di paglia per la Cremonese che, però, riesce a trovare la prima vittoria stagionale con il rigore di Ciofani.