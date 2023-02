Fedele :”Ridiamo punti alla Juve, così non trovano più scuse! Meret illibato, praticamente il peggiore in campo”

Il dirigente Enrico Fedele è intervenuto a Ottochannel nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra”, in programma ogni domenica alle 21.

Intervista Fedele sul Napoli

<< I top e i flop di Empoli-Napoli sono stati Mario Rui e Meret, vi spiego. Mario Rui il migliore perché con la sua espulsione ha fatto capire a tutti che questo Napoli può giocare anche in dieci, vince lo stesso. Può giocare anche le prossime 14 gare in 10, vince ugualmente lo scudetto. Io insisto: ridarei i punti alla Juve, così non si trovano più scuse, questo Napoli è troppo forte, è imbattibile. Meret è stato il peggiore in campo semplicemente perché da 2-3 partite non riesco a dargli un voto, non riceve tiri in porta! E’ illibato!! Osimhen a che posto è tra i bomber europei? Ancora dietro ai vari Haaland, Benzema, Lewandowski, Mbappé… perché i grandissimi bomber si valutano in 2-3 anni, non in una sola stagione, anche se il nigeriano ha fatto progressi enormi e può ancora migliorare>>.