Dottor Tartaro su Osimhen: “Non si risparmia mai in campo nonostante il grave infortunio”

Il dottor Tartaro, chirurgo di Osimhen dopo il gravissimo infortunio di Inter-Napoli dello scorso anno, ha parlato a Il Mattino del nigeriano.

Quest’ultimo si è espresso sulla forza dell’attaccante e sul suo coraggio nonostante il grave infortunio, fattore che lo avrebbe stimolato a migliorare ancora di più dal punto di vista caratteriale: “Scaramanzia? Non so. È stata modellata e rimodellata con l’assistenza del giocatore affinché non gli creasse il minimo fastidio. Continuo ad essere in contatto con il medico sociale del Napoli, Canonico, per aggiornamenti. Prima o poi si dovrà pensare di togliere placche e viti che furono applicate dopo il grave incidente. Ci ritenemmo soddisfatti anche per un altro aspetto: non aver lasciato alcuna cicatrice esterna. Ha coraggio, sì. E lo aveva fatto vedere già dopo precedenti infortuni. Non si risparmia e credo che dopo l’operazione questo aspetto si sia ulteriormente accentuato”.