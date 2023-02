Dalla gestione della rosa all’integralismo tattico: il calcio moderno di Sarri reso vecchio da Spalletti

Venerdì torna il confronto tra Sarri e Spalletti. Due allenatori che hanno fatto la storia recente del Napoli.

Due squadre in cui è tangibile la firma dell’allenatore, simili nel disegno tattico e in alcuni aspetti di gioco, ma profondamente diversi per risultati e gestione della rosa.

Se Spalletti, dopo due anni sabbatici, ha mostrato sulla panchina azzurra, una filosofia calcistica nuova sulla base di quanto mostrato in campo, non si può dire lo stesso di Sarri il cui calcio continua a sembrare integralista e poco propenso ad approfittare di cambiamenti.

E’ anche evidente che l’attuale allenatore azzurro abbia impiegato molto meno ad inculcare il proprio modello di gioco ai calciatori rispetto a a Sarri.