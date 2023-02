Italo Cucci è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di “Radio Goal“. Una delle più importanti firme del panorama giornalistico italiano ha parlato del Napoli e della sua capacità di vincere attraverso la programmazione:

“Il Napoli merita quello che sta vivendo, parliamo di un club che ha pagato a caro prezzo sulla sua pelle con un fallimento! Poi dopo sono risaliti con il passare delle stagioni, è stato un vero e proprio crescendo fino a diventare una realtà di livello europeo che può giocarsela veramente con chiunque. Questo Napoli sta vincendo con una proprietà italiana, non con i cinesi di turno come altre squadre, questo è il grandissimo merito di questa società. Sono veramente contento che gli azzurri si stiano affermando a grandissimi livelli, stanno trionfando e lo fanno con merito. Una realtà consolidata del calcio europeo che può fare strada anche in Champions League. Il Napoli non diluisca la festa per il titolo, aspetti che la matematica gli dia la certezza e poi può festeggiare come merita”.